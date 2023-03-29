Двум щенкам из Калиновского лесопарка подыскивают новое жильё

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пытаются пристроить двух щеночков, которые родились в лесной собачьей стае. Для четверых их собратьев удалось найти заботливых и любящих друзей, которые разобрали их в свои дома. А эти две симпатичные девочки ждут такого же счастья на передержке, среди 5 кошек.Собачья стая, в которой родились эти девочки, обитала на территории комплекса «Рыбалка на Калиновке». Появившиеся щенки прятались от непогоды и людей под корнями пня. Оттуда их и изъяли защитники Калиновского лесного парка, заприметившие лохматых беспризорников в дни, когда уголок природы отбивали от планов провести там широченное шоссе. Активисты решили взять под опеку всю собачью стаю и начали со щенков.Девочек «на выданье» проглистогонили, а скоро им поставят прививки от большинства собачьих болезней. Малышки растут смышлёными и дружелюбными. Забрать их можно после разговора с хозяйкой передержки Еленой Ющенко (+7 908 904 5900).