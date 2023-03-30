Стартует строительство финальной очереди ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

«Главная идея, заложенная в наш объект – подарить резидентам премиальный уровень жизни, чтобы они каждый день могли чувствовать себя словно на отдыхе в шикарном пятизвездочном отеле. Этой идее соответствуют наши стандарты девелопмента, которые мы разрабатывали, внедряли и совершенствовали именно при строительстве «Макаровского», нашего исторически первого проекта. Теперь мы применим весь свой опыт, лучшие архитектурные, инженерные и планировочные решения для возведения финальной очереди жилого комплекса», — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщик» приступает к возведению пятой очереди жилого комплекса «Макаровский». Накануне девелопер получил разрешение от администрации Екатеринбурга. Дом всего на 59 квартир станет последним в рамках строительства легендарного жилого квартала.С самого начала строительства комплекс зданий стал визитной карточкой Олимпийской набережной Екатеринбурга. Он привлекает жителей и гостей города архитектурным ландшафтом и уютной прогулочной зоной вдоль реки Исеть. Народную оценку поддержали в 2021 году и специалисты, и эксперты отрасли. В 2021 году ЖК «Макаровский» признали лучшим жилым комплексом России по итогам федерального конкурса-премии «ТОП ЖК», в том числе благодаря грамотному редевелопменту — преобразования бывшей промышленной территорий в новый жилой квартал.В начале XX столетия на территории будущего комплекса стояла мельница купцов Симанова-Макаровых, а в 1960 году рядом с ней возвели Екатеринбургский мукомольный завод. Сегодня на этом месте вырос жилой комплекс бизнес и элит класса с богатой премиальной инфраструктурой. Памятник промышленной архитектуры — Симановская мельница и ее производственная лаборатория обрели вторую жизнь. «УГМК-Застройщик» сохранил их, восстановил и интегрировал в пространство ЖК, наполнив новым содержанием. На территории комплекса разместились кафе и рестораны, среди них — «Большой грузинский», удостоенный национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022». К услугам резидентов и гостей премиальный фитнес-клуб с бассейном и SPA федерального гиганта World Class, два детских сада, современный медицинский центр «УГМК-Здоровье». К четвертому кварталу 2024 года комплекс прирастет еще одной очередью бизнес-класса по улице Челюскинцев. Согласно проекту, она будет состоять из двух секций переменной этажности - 8 и 12 этажей.В квартирах с большими панорамными окнами и высокими потолками 3 м можно реализовать любые сценарии жизни жителей. Предусмотрен современный формат жилых комнат – мастер-спальни с собственной ванной и удобной гардеробной. Для комфорта реализованы просторные кухни-гостиные, где можно разместить зону для приготовления блюд, трапезную для семейных ужинов и мягкую зону для встречи гостей и отдыха.Уникальным предложением финальной очереди являются планировки с теплыми лоджиями для создания приватного кабинета или игровой зоны. Предусмотрены квартиры с просторными lounge-террасами, где с легкостью разместится электрический барбекю-гриль, удобные кресла и стильные кашпо с цветами и зеленью.Застройщик предусмотрел все, что необходимо для полноценной жизни. Инженерные системы позволят регулировать температурный режим в квартире в любое время года, пить чистую воду и вдыхать свежий воздух.Панорамные окна со стильной ламинацией «под дерево» обеспечат высокую шумо- и теплоизоляцию. В оконных системах установлены двухкамерные стеклопакеты с мультипокрытием, которые защищают от ультрафиолета и создают бликовый эффект, тем самым приватная остановка квартиры не просматривается со стороны улицы.В финальной очереди индивидуальные кладовые для хранения вещей расположены на каждом этаже, а не в зоне паркинга. Такое решение обеспечивает дополнительный комфорт. На бесшумном скоростном лифте можно спуститься в теплый надземный паркинг, оборудованный панорамными окнами и специальными лифтами для автомобилей. Это еще одна эксклюзивная фишка последних домов. По дороге от автомобиля до самой квартиры можно насладиться приятной музыкой в стиле лаундж, которая играет на всей территории комплекса.Холлы первого этажа выполнены по авторскому дизайн-проекту в теплой пастельной гамме. Согласно стандартам «УГМК-Застройщик», в холле будет располагаться зона ресепшн с профессиональной консьерж-службой уровня пятизвездочного отеля. Жители могут воспользоваться услугами автоняни, заказать доставку воды до квартиры, химчистку или клининг — достаточно оставить заявку на ресепшен или сделать это через приложение.В мягкой зоне парадного холла удобно проводить встречи или ожидать такси. Можно выпить чашечку кофе в кофе-поинт или почитать свежий номер глянца.Велосипед, самокат, скейтборд или коляску можно оставить в специальной комнате для хранения. Доступ к ней осуществляется по чип-картам резидента. В велосипедной для домашних питомцев предусмотрен душ с системой регулировки температуры воды и диспенсером с бумажными полотенцами. При выходе на улицу можно взять dog-пакеты, чтобы отправиться на прогулку с любимым питомцем.Дворовое пространство жилого квартала закрыто от машин. Для маленьких резидентов предусмотрены экологичные детские игровые комплексы из натуральной лиственницы с беседками и шезлонгами, workout-зоной и прогулочными дорожками. В качестве покрытия площадки использована настоящая морская галька, которая не только обеспечивает безопасность, но помогает развивать мелкую моторику во время игры.Вся территория квартала оборудована многоступенчатой системой безопасности с видеонаблюдением без «слепых зон» и круглосуточной службой мониторинга.