Возрастное ограничение 18+
Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 3 апреля, из-за укуса клещей за медицинской помощью обратился 61 человек. В числе пострадавших – 23 ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрировано в 18 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 27 пострадавших.
В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовании 15 клещей, в трех пробах обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработки на территории 11 336 га. Сейчас идет подготовка территорий к обработкам.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрировано в 18 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 27 пострадавших.
В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовании 15 клещей, в трех пробах обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработки на территории 11 336 га. Сейчас идет подготовка территорий к обработкам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области потеплеет в начале апреля
30 марта 2023
30 марта 2023