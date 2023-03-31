Клещи покусали в Свердловской области 61 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным на 3 апреля, из-за укуса клещей за медицинской помощью обратился 61 человек. В числе пострадавших – 23 ребенка.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрировано в 18 муниципалитетах. На Екатеринбург приходится 27 пострадавших.В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовании 15 клещей, в трех пробах обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидные обработки на территории 11 336 га. Сейчас идет подготовка территорий к обработкам.