Этой весной в армию отправят более четырех тысяч свердловских призывников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках весеннего призыва на службу в армию планируют отправить более четырех тысяч призывников. Об этом заявил военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов в ходе сегодняшнего брифинга.Призыв будет проходить с 1 по 15 апреля 2023 года. К местам службы срочники отбудут в 20-х числах апреля.По словам начальника отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковника Дмитрия Майера треть призывников будет направлена в учебные соединения воинской части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военную учетную специальность. По окончании обучения их направят в войска.Помимо этого, он заявил, что 160 человек попадут в президентский полк ФСО, также планируется отправить 15 человек в 90-й поисковый батальон Минобороны РФ.Он также пообещал, что отправлять в зону боевых действий срочников не будут. После окончания службы по призыву все служащие должны будут быть командированы домой.