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Британская компания подала 17 исков к свердловским предпринимателям из-за «Свинки Пеппы»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Британская компания подала 17 исков к предпринимателям из Свердловской области за незаконное использование героев мультсериала «Свинка Пеппа».
Entertainment One UK Limited, правообладатель «Свинки Пеппы», а также других персонажей мультсериала – «Поросёнка Джорджа», «Крольчонка Ребеки», «Пони Педро», «Киски Кенди», «Щенка Дэнни» – подал с начала года 17 исков к индивидуальным предпринимателям из Свердловской области (из них 7 – за последнюю неделю), следует из картотеки арбитражных дел.
Как сообщает «Ъ-Урал», суммы исковых требований по ним составляют 10 до 100 тысяч рублей. В одном из материалов дела говорится, что у предпринимателя была приобретена детская игрушка за 510 рублей. За это с него взыскали 20 тысяч рублей.
В 2022 году Entertainment One UK Limited подал к свердловским предпринимателям 141 иск о нарушении исключительных прав.
В том же 2022 году прогремело дело британской компании к кировскому предпринимателю, когда арбитражный суд Кировской области отказал в иске на основании того, что Великобритания ввела санкции против России. Правда, затем апелляция отменила это решение.
Российские создатели мультсериалов тоже подают иски о защите исключительных прав к предпринимателям. Так, в конце 2022 года телеканал «СТС» взыскал с предпринимательницы из Первоуральска Оксаны Армашел 30 тысяч рублей за незаконное использование персонажей анимационного фильма «Три кота».
Entertainment One UK Limited, правообладатель «Свинки Пеппы», а также других персонажей мультсериала – «Поросёнка Джорджа», «Крольчонка Ребеки», «Пони Педро», «Киски Кенди», «Щенка Дэнни» – подал с начала года 17 исков к индивидуальным предпринимателям из Свердловской области (из них 7 – за последнюю неделю), следует из картотеки арбитражных дел.
Как сообщает «Ъ-Урал», суммы исковых требований по ним составляют 10 до 100 тысяч рублей. В одном из материалов дела говорится, что у предпринимателя была приобретена детская игрушка за 510 рублей. За это с него взыскали 20 тысяч рублей.
В 2022 году Entertainment One UK Limited подал к свердловским предпринимателям 141 иск о нарушении исключительных прав.
В том же 2022 году прогремело дело британской компании к кировскому предпринимателю, когда арбитражный суд Кировской области отказал в иске на основании того, что Великобритания ввела санкции против России. Правда, затем апелляция отменила это решение.
Российские создатели мультсериалов тоже подают иски о защите исключительных прав к предпринимателям. Так, в конце 2022 года телеканал «СТС» взыскал с предпринимательницы из Первоуральска Оксаны Армашел 30 тысяч рублей за незаконное использование персонажей анимационного фильма «Три кота».
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