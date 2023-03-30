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Прокуратура начала проверку в нижнетагильской школе после сообщений о насекомом в столовой
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после сообщений в СМИ о насекомом, которое обнаружили в тарелке с супом в столовой одной из школ.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры в Свердловской области, специалисты проверят исполнение требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности, заявили в ведомстве.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры в Свердловской области, специалисты проверят исполнение требований федерального законодательства при организации питания учащихся образовательной организации, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к предусмотренной законом ответственности, заявили в ведомстве.
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