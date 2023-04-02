В столице Урала ищут нуждающегося в медицинской помощи 74-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала ищут 74-летнего Николая Белова. Вчера, 2 апреля, он вышел из дома и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Пожилой мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с короткими седыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.