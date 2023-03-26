Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в начале следующей недели ожидаются сильные перепады температуры воздуха
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры воздуха. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, она будет колебаться от -3°C до +18°C.
В понедельник, 3 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.
Во вторник, 4 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами мокрый снег и дождь. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере +5…+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В среду, 5 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°C. Днем +13…+18°C, на крайнем севере до +10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 3 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.
Во вторник, 4 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами мокрый снег и дождь. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере +5…+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В среду, 5 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°C. Днем +13…+18°C, на крайнем севере до +10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».