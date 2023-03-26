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В Свердловской области в начале следующей недели ожидаются сильные перепады температуры воздуха

16.29 Воскресенье, 2 апреля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры воздуха. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, она будет колебаться от -3°C до +18°C.

В понедельник, 3 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере до +8°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.

В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 4 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами мокрый снег и дождь. Ночью -3…+2°C. Днем +13…+18°C, на севере +5…+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

В среду, 5 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°C. Днем +13…+18°C, на крайнем севере до +10°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3°C, днем +16…+18°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:49 В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»
14:55 Жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57
13:23 Более 63 тысяч екатеринбуржцев имеют задолженности по административным штрафам
12:44 Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области
12:09 Женская сборная Свердловской области выиграла золото на чемпионате России по биатлону
11:33 В Свердловской области ищут нуждающегося в медицинской помощи 83-летнего мужчину
10:54 Два человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» на трассе Екатеринбург – Тюмень
10:01 Пропавшего в Нижнем Тагиле 14-летнего подростка нашли
09:29 Два пассажира такси пострадали в ДТП на Московской в Екатеринбурге
23:23 ФК «Урал» после 16-матчевой беспроигрышной серии потерпел второе поражение подряд
16:31 В уральской столице неделю продолжаются поиски 16-летнего юноши
16:19 Сотрудники полиции Серова сожгли более одного килограмма наркотиков
15:58 Задержанная в Первоуральске пенсионерка пыталась поджечь военкомат дважды
15:05 Два человека скончались после ДТП в Режевском районе Свердловской области
14:51 Бастрыкин проконтролирует расследование преступления против половой неприкосновенности воспитанницы детдома в Свердловской области
13:57 В столице Урала массово приходят отказы на запись в первые классы
13:06 Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детских площадок
12:28 В Красноуфимске участкового лесничего обвиняют в получении взятки в 277 тысяч
11:33 В Екатеринбурге двое неизвестных обчистили кальянную на Восточной
11:24 В Свердловской области более 20 тысяч медиков получили социальные выплаты
10:16 В камышловскую ИК-52 в мешке с цементом пытались доставить 11 телефонов
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