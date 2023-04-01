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В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»
Общество
Фото: Полина Зиновьева / све.рф
В Екатеринбурге прошли международные соревнования «Игры вызова легенд» спортивной акробатике, спортивной аэробике, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. В турнире участвовали более 2,5 тысячи человек.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в столице Урала выступили 22 сборные национальных команд России, Армении, Алжира, Белоруссии, Китая, Кипра, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сирии и Узбекистана.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в столице Урала выступили 22 сборные национальных команд России, Армении, Алжира, Белоруссии, Китая, Кипра, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сирии и Узбекистана.
«Уникальность турнира заключалась в том, что на одном помосте выступали и начинающие спортсмены, и состоявшиеся звёзды. Всего было разыграно 600 комплектов медалей»,
– отметили в ДИПе.
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