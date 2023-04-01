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В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»

15.49 Воскресенье, 2 апреля 2023
Общество
Фото: Полина Зиновьева / све.рф
В Екатеринбурге прошли международные соревнования «Игры вызова легенд» спортивной акробатике, спортивной аэробике, спортивной гимнастике и художественной гимнастике. В турнире участвовали более 2,5 тысячи человек.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в столице Урала выступили 22 сборные национальных команд России, Армении, Алжира, Белоруссии, Китая, Кипра, Израиля, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сирии и Узбекистана.

«Уникальность турнира заключалась в том, что на одном помосте выступали и начинающие спортсмены, и состоявшиеся звёзды. Всего было разыграно 600 комплектов медалей»,

– отметили в ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:49 В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»
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12:44 Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области
12:09 Женская сборная Свердловской области выиграла золото на чемпионате России по биатлону
11:33 В Свердловской области ищут нуждающегося в медицинской помощи 83-летнего мужчину
10:54 Два человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» на трассе Екатеринбург – Тюмень
10:01 Пропавшего в Нижнем Тагиле 14-летнего подростка нашли
09:29 Два пассажира такси пострадали в ДТП на Московской в Екатеринбурге
23:23 ФК «Урал» после 16-матчевой беспроигрышной серии потерпел второе поражение подряд
16:31 В уральской столице неделю продолжаются поиски 16-летнего юноши
16:19 Сотрудники полиции Серова сожгли более одного килограмма наркотиков
15:58 Задержанная в Первоуральске пенсионерка пыталась поджечь военкомат дважды
15:05 Два человека скончались после ДТП в Режевском районе Свердловской области
14:51 Бастрыкин проконтролирует расследование преступления против половой неприкосновенности воспитанницы детдома в Свердловской области
13:57 В столице Урала массово приходят отказы на запись в первые классы
13:06 Жители Невьянска пожаловались на плохое состояние детских площадок
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11:33 В Екатеринбурге двое неизвестных обчистили кальянную на Восточной
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