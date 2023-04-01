Жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57

– пожаловалась местная жительница в сообществе Инцидент Нижний Тагил.

«Время восемь часов вечера, а на остановке огромная очередь из мечтающих уехать! Самое ужасное, что люди стоят с семи часов. В итоге автобус приехал в 20.40»,