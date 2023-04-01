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Жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В минувшую субботу, 1 апреля, жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57 («Железнодорожный вокзал» – «Горбольница №1»), чтобы уехать из центра города в Дзержинский район.
В результате на остановке скопилась большая очередь из желающих доехать до дома.
На возмущения пассажиров, которым пришлось долго ждать транспорт, водитель ответил, что в этот день в рейс вышел только он.
Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей приостановили работу два маршрута.
В результате на остановке скопилась большая очередь из желающих доехать до дома.
«Время восемь часов вечера, а на остановке огромная очередь из мечтающих уехать! Самое ужасное, что люди стоят с семи часов. В итоге автобус приехал в 20.40»,
– пожаловалась местная жительница в сообществе Инцидент Нижний Тагил.
На возмущения пассажиров, которым пришлось долго ждать транспорт, водитель ответил, что в этот день в рейс вышел только он.
Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей приостановили работу два маршрута.
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В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей приостановили работу два автобусных маршрута
01 апреля 2023
01 апреля 2023