Более 63 тысяч екатеринбуржцев имеют задолженности по административным штрафам





– уточнили «Вечерним ведомостям» в городском УМВД. «Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в Екатеринбурге, составляет на данный момент – 63 154 человека»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Более 63 тысяч жителей Екатеринбурга имеют неоплаченные административные штрафы, общая сумма которых составляет порядка 33,7 миллиона рублей. В связи с этим с 3 по 7 апреля полиция уральской столицы проведет рейд «должник».Там также напомнили, что в случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов.Кроме того, лица, не оплатившие вовремя штрафы, привлекаются к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание в виде увеличения суммы неоплаченного штрафа в два раза, ареста на пятнадцать суток или обязательных работ.