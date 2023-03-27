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Более 63 тысяч екатеринбуржцев имеют задолженности по административным штрафам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более 63 тысяч жителей Екатеринбурга имеют неоплаченные административные штрафы, общая сумма которых составляет порядка 33,7 миллиона рублей. В связи с этим с 3 по 7 апреля полиция уральской столицы проведет рейд «должник».
Там также напомнили, что в случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов.
Кроме того, лица, не оплатившие вовремя штрафы, привлекаются к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание в виде увеличения суммы неоплаченного штрафа в два раза, ареста на пятнадцать суток или обязательных работ.
«Общее количество лиц, имеющих задолженность по административным штрафам в Екатеринбурге, составляет на данный момент – 63 154 человека»,
– уточнили «Вечерним ведомостям» в городском УМВД.
Там также напомнили, что в случае непогашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов.
Кроме того, лица, не оплатившие вовремя штрафы, привлекаются к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание в виде увеличения суммы неоплаченного штрафа в два раза, ареста на пятнадцать суток или обязательных работ.
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