Женская сборная Свердловской области выиграла золото на чемпионате России по биатлону





– подчеркнули в ДИПе. «Почти всю дистанцию свердловская команда Свердловской области – Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко – провела в статусе лидера. Не помешал этому даже сбой на стрельбе стоя Ирины Казакевич»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Женская сборная Свердловской области выиграла золото в чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, победив в эстафете 4х6 километров. На финише команда показала результат в 1 час 8 минут 54,2 секунды.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, ставшую второй команду из Московской области уральский квартет опередил на две с половиной минуты, а завоевавшую бронзу команду ХМАО-Югры – почти на три минуты.Там также отметил успех Наталии Шевченко, для которой золото стало третьим на нынешнем чемпионате России в Ханты-Мансийске. Несколькими днями ранее она стала лучшей сначала в спринте, а затем в гонке преследования.