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На выходных в Свердловской области потеплеет до +17°С
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных потеплеет. В субботу днем температура воздуха поднимется до +14°С, а в воскресенье – до +16…+17°С. Ожидается дождь и ветер с порывами до 15 м/сек.
В субботу, 1 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью -2…+3°С, днем +9…+14°С, на севере до +6°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +11…+13°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 2 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +12…+17°С, на севере до +7°С. Ветер ночью юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°С, днем +14…+16°С. Ветер ночью юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью -2…+3°С, днем +9…+14°С, на севере до +6°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +11…+13°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 2 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +12…+17°С, на севере до +7°С. Ветер ночью юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек, днем неустойчивый слабый.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°С, днем +14…+16°С. Ветер ночью юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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