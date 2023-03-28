В Екатеринбурге появилась улица имени режиссера Григория Александрова

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появилась улица имени знаменитого земляка и известного кинорежиссера Григория Александрова. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Новая улица расположилась в Октябрьском районе по соседству с улицами, названными в честь Клавдии Шульженко и Марка Бернеса.Режиссёр и сценарист Григорий Александров родился в Екатеринбурге в 1903 году. В 1919 году вместе с Иваном Пырьевым он организовал художественную самодеятельность в екатеринбургском клубе ЧК. В 1920 году окончил режиссерские курсы рабоче-крестьянского театра, а затем около года ездил по Уралу во фронтовом театре 3-й армии РККА, позже был назначен инструктором отдела искусств Губобразнадзора. Вернувшись из армии, вместе с Иваном Пырьевым организовывал детский театр.Собственную карьеру кинорежиссера он начал в 1927 году с фильма «Октябрь». Легендарные картины Григория Александрова «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга» – до сих пор одни из любимых у россиян.