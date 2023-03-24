Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Екатеринбурга

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 31 марта по 2 апреля.Автоинспекторы будут задерживать нарушителей ПДД, в том числе водителей в состоянии опьянения, лишенных водительских прав или вообще их не имеющих.Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.