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Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 31 марта по 2 апреля.
Автоинспекторы будут задерживать нарушителей ПДД, в том числе водителей в состоянии опьянения, лишенных водительских прав или вообще их не имеющих.
Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.
Автоинспекторы будут задерживать нарушителей ПДД, в том числе водителей в состоянии опьянения, лишенных водительских прав или вообще их не имеющих.
Госавтоинспекция просит очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.
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