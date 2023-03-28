Суд расторг фиктивный брак екатеринбурженки и гражданина Таджикистана





– пояснили в суде. «Сотрудники полиции выяснили, что фиктивный брак иностранцу был необходим для оформления разрешения на временное проживание на территории России. Мужчина находился в стране с 2015 года без легальных оснований»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга расторг брак местной жительницы и гражданина Таджикистана, посчитав его фиктивным. В ходе разговора с правоохранителями екатеринбурженка призналась, что они не планировали создавать семью.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, россиянка заключила брак с иностранцем в сентябре 2021 года. А уже через год их отношениями заинтересовались сначала сотрудники полиции, а затем и прокуратуры.Во время разговора с правоохранителями жительница уральской столицы призналась, что в тот момент ей были необходимы деньги. Уроженец ближнего зарубежья предложил женщине за брак 30 тысяч рублей, и она согласилась. После бракосочетания супруги не виделись.Сожитель женщины, допрошенный судом в качестве свидетеля, о замужестве своей подруги не знал. Он рассказал, что живет со своей спутницей 20 лет и о наличии ее супруга даже не подозревал.В результате Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал брак россиянки и гражданина Таджикистана недействительным с момента его заключения. Иностранец обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.