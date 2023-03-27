В Екатеринбурге руководителя микрокредитной организации оштрафовали из-за 4,4 тысячи звонков должнику





– рассказали в пресс-службе ГУФССП. «За 3 дня поступило 4 444 телефонных звонка продолжительностью меньше минуты с периодичностью в несколько секунд»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге генерального директора одной из микрокредитных организаций оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за частых звонков должнику. В общей сложности ему позвонили более 4,4 тысячи раз за три дня.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области, на телефон местного жителя поступали многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа.Кроме того, екатеринбуржцу поступали текстовые сообщения с требованием оплатить долг. При этом информация об отправителе была скрыта, что является нарушением закона.Данные действия микрокредитной организации надзорный орган расценил как оказание психологического давления на должника и составил протокол об административном правонарушении. Руководителя организации признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.