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В Екатеринбурге руководителя микрокредитной организации оштрафовали из-за 4,4 тысячи звонков должнику
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге генерального директора одной из микрокредитных организаций оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за частых звонков должнику. В общей сложности ему позвонили более 4,4 тысячи раз за три дня.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области, на телефон местного жителя поступали многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа.
Кроме того, екатеринбуржцу поступали текстовые сообщения с требованием оплатить долг. При этом информация об отправителе была скрыта, что является нарушением закона.
Данные действия микрокредитной организации надзорный орган расценил как оказание психологического давления на должника и составил протокол об административном правонарушении. Руководителя организации признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области, на телефон местного жителя поступали многочисленные звонки от кредитора с требованием оплатить долг по договору займа.
«За 3 дня поступило 4 444 телефонных звонка продолжительностью меньше минуты с периодичностью в несколько секунд»,
– рассказали в пресс-службе ГУФССП.
Кроме того, екатеринбуржцу поступали текстовые сообщения с требованием оплатить долг. При этом информация об отправителе была скрыта, что является нарушением закона.
Данные действия микрокредитной организации надзорный орган расценил как оказание психологического давления на должника и составил протокол об административном правонарушении. Руководителя организации признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
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