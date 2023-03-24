В Екатеринбурге умер подполковник полиции Александр Вассерман

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 марта, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Вассерман.Александр Юрьевич Вассерман проходил службу в органах внутренних дел с 1995 года. 27 лет о работал с личным составом, занимался специальной и боевой подготовкой кадров, комплектованием учебных заведений органов внутренних дел. Вассерман прошел служебный путь от инспектора отдела милиции железнодорожного района Екатеринбурга до замглавы отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом свердловского главка МВД.Прощание с подполковником полиции состоится 3 апреля в 12.00 в Доме прощания «Вознесение» в Екатеринбурге.Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Александра Вассермана.