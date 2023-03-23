В 11% молочной продукции в Свердловской области выявили нарушения

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора провела в марте 458 микробиологических исследований молочной продукции. Нарушения выявлены в 11% проб.Специалисты проверили 140 проб. Оказалось, что 16 проб (11%) не соответствуют требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесеней, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.Свердловский референтный центр известил заказчиков обо всех выявленных нарушениях для принятия оперативных мер.