В Свердловской области разрешения на работу в такси будут выдавать бесплатно





– заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. «Мы прогнозируем рост числа выдаваемых разрешений на таксомоторную деятельность. Новый закон обозначил прозрачные и понятные условия ведения этой деятельности и сократил административные барьеры. Разрешения будут предоставляться без взимания платы, в срок до пяти рабочих дней. Если на сегодняшний день стоимость разрешения составляет 3750 рублей, то с 1 сентября при соблюдении заявителем всех требований разрешения будут предоставляться бесплатно. Это позволит легализовать „серый“ сектор рынка таксомоторных перевозок, который составляет солидную долю»,

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с 1 сентября 2023 года будет выдавать разрешения на работу в такси бесплатно. Требования к получению разрешения при этом ужесточатся.Новый закон о такси предъявит большое количество жестких требований к водителям такси, а также расширит круг участников таксомоторной деятельности. Теперь в нее войдут самозанятые и служба заказа легкового такси (агрегаторы). В этой сфере не смогут работать люди, которые дважды за 1 года лишались прав, имеют неснятую или непогашенную судимость по тяжелым уголовным статьям, имеют более 3 неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД.Будут усилены требования к обеспечению безопасности пассажиров. Так, перевозчик будет обязан обеспечивать соблюдение водителем режима труда и отдыха, а агрегатор передавать заказы такси перевозчику или водителю легкового такси только в случае, если у них имеется действующее разрешение на работу.Ожидается, что эти требования заставят перевозчиков привлечь к работе более квалифицированные кадры, сократить количество ДТП и повысить безопасность пассажиров.