Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины во время лесозаготовки в Реже





– заявили в ведомстве. «По результатам проверки Режевская городская прокуратура даст оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства, в том числе об охране труда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 24 марта, в Режевском городском округе во время лесозаготовки на делянке в результате несчастного случая погиб 38-летний мужчина. По факту его гибели местная прокуратура организовала проверку.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, будет проверено соблюдение законодательства об охране труда. По предварительным данным, трудовой договор между привлеченным к работе мужчиной и индивидуальным предпринимателем заключен не был.Отмечается, что у работника на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей.