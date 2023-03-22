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Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины во время лесозаготовки в Реже
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В минувшую пятницу, 24 марта, в Режевском городском округе во время лесозаготовки на делянке в результате несчастного случая погиб 38-летний мужчина. По факту его гибели местная прокуратура организовала проверку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, будет проверено соблюдение законодательства об охране труда. По предварительным данным, трудовой договор между привлеченным к работе мужчиной и индивидуальным предпринимателем заключен не был.
Отмечается, что у работника на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, будет проверено соблюдение законодательства об охране труда. По предварительным данным, трудовой договор между привлеченным к работе мужчиной и индивидуальным предпринимателем заключен не был.
Отмечается, что у работника на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей.
«По результатам проверки Режевская городская прокуратура даст оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства, в том числе об охране труда»,
– заявили в ведомстве.
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