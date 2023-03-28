Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургскую «Кляксу» доставили сильно поломанную кошечку из свердловского посёлка
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением. Перелом лонных костей таза. Смещение правого клыка верхней и нижней челюсти. При каких обстоятельствах кошка Луиза получила такие травмы, страшно даже представить. Лишённое возможности ходить, из-за характера челюстных травм испытывающее трудности с пережёвыванием пищи, животное было обречено на гибель.
Дело осложнялось тем, что жила кошка в одном из посёлков Свердловской области, где нет своего ветеринара. К счастью, её привезли в екатеринбургский приют «Клякса», который специализируется на опеке не просто бездомных, но и травмированных, больных животных. Луизе обеспечили поход к опытному ветеринарному врачу, диагностику, рентген и первую медицинскую помощь. А теперь собирают деньги на стационар, операции и дальнейшее лечение.
«Справляться с оплатами клиники становится всё сложнее», — признаются в «Кляксе». — «Мы очень просим помощи в оплате лечения». Материально поспособствовать выздоровлению Луизы можно денежным переводом на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона 89126025666. Иные способы описываются, например, в телеграм-канале «Благотворительный фонд помощи травмированным животным "Клякса"».
Дело осложнялось тем, что жила кошка в одном из посёлков Свердловской области, где нет своего ветеринара. К счастью, её привезли в екатеринбургский приют «Клякса», который специализируется на опеке не просто бездомных, но и травмированных, больных животных. Луизе обеспечили поход к опытному ветеринарному врачу, диагностику, рентген и первую медицинскую помощь. А теперь собирают деньги на стационар, операции и дальнейшее лечение.
«Справляться с оплатами клиники становится всё сложнее», — признаются в «Кляксе». — «Мы очень просим помощи в оплате лечения». Материально поспособствовать выздоровлению Луизы можно денежным переводом на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона 89126025666. Иные способы описываются, например, в телеграм-канале «Благотворительный фонд помощи травмированным животным "Клякса"».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».