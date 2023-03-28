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Объявлен видео-флешмоб в защиту «Круглого леса» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Эко-активисты Екатеринбурга в отчаянной попытке защитить от застройки «Круглый лес» (вернее, то, что от него пока осталось) объявили флешмоб. Они предлагают горожанам снимать на телефоны видеоролики с рассказами об этом уголке живой природы.
Содержанием видеороликов могут быть и рассказы о каких-то случаях из жизни, связанных с Круглым лесом, а могут просто пара высказываний о том, почему этот природный кусочек автору видео хочется сохранить. Видео просят снимать, установив мобильный телефон горизонтально, чтобы получилось «классическое» изображение, удобное для последующего монтажа или отображения на устройствах с различными размерами экранов. Присылать ролики следует Елене Кольцовой, известной в Екатеринбурге экозащитнице и экологу. Подробнее — в телеграм-канале «Чат Мирных жителей».
Лес на Широкой речке был назван «Круглым» из-за формы участка, который он занимает. В прошлом году стало известно, что мэрия разрешила его застройку, а в этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов выдал порубочный билет на уничтожение 900 кубометров леса. Сейчас уже вырублен участок леса под первую очередь жилого комплекса от ГК «Железно».
Содержанием видеороликов могут быть и рассказы о каких-то случаях из жизни, связанных с Круглым лесом, а могут просто пара высказываний о том, почему этот природный кусочек автору видео хочется сохранить. Видео просят снимать, установив мобильный телефон горизонтально, чтобы получилось «классическое» изображение, удобное для последующего монтажа или отображения на устройствах с различными размерами экранов. Присылать ролики следует Елене Кольцовой, известной в Екатеринбурге экозащитнице и экологу. Подробнее — в телеграм-канале «Чат Мирных жителей».
Лес на Широкой речке был назван «Круглым» из-за формы участка, который он занимает. В прошлом году стало известно, что мэрия разрешила его застройку, а в этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов выдал порубочный билет на уничтожение 900 кубометров леса. Сейчас уже вырублен участок леса под первую очередь жилого комплекса от ГК «Железно».
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