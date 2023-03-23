Обнаружились препятствия для возведения «Баден Бадена» на горе в Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Директор по строительству термального комплекса «Баден-Баден» Александр Бирюлин признался, что компании «Baden Family» не удалось получить разрешение на строительство новой «помывочной» с гостиницами и ресторанами на горе Бессонова. Однако, добавил, что новый комплекс там всё равно в итоге построят.О проволочках, появившихся при попытке воплотить помпезный проект, Бирюлин сообщил на заседании Общественной палаты Сысертского городского округа. «Обратившись за разрешением на строительство, мы получили отказ, в котором большая часть возражений связана с техническими вопросами», — приводит слова Бирюлина информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости». «Баденовский» строитель уверен, что это — лишь временное препятствие. Компания сама организует археологические исследования и экологическую экспертизу, дабы доказать, что «Баден Баден» ничему не повредит.Противники застройки горы Бессонова резонно указали, что экспертизу должна заказывать администрация городского округа, а не материально заинтересованные в положительном заключении юрлица. Чтобы понять величину этой заинтересованности, достаточно сказать, что участок под застройку уже арендован на 8 с лишним лет. За него выплачено почти 3 миллиона рублей.