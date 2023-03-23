Возрастное ограничение 18+

Обнаружились препятствия для возведения «Баден Бадена» на горе в Сысерти

19.03 Среда, 29 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
Директор по строительству термального комплекса «Баден-Баден» Александр Бирюлин признался, что компании «Baden Family» не удалось получить разрешение на строительство новой «помывочной» с гостиницами и ресторанами на горе Бессонова. Однако, добавил, что новый комплекс там всё равно в итоге построят.

О проволочках, появившихся при попытке воплотить помпезный проект, Бирюлин сообщил на заседании Общественной палаты Сысертского городского округа. «Обратившись за разрешением на строительство, мы получили отказ, в котором большая часть возражений связана с техническими вопросами», — приводит слова Бирюлина информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости». «Баденовский» строитель уверен, что это — лишь временное препятствие. Компания сама организует археологические исследования и экологическую экспертизу, дабы доказать, что «Баден Баден» ничему не повредит.

Противники застройки горы Бессонова резонно указали, что экспертизу должна заказывать администрация городского округа, а не материально заинтересованные в положительном заключении юрлица. Чтобы понять величину этой заинтересованности, достаточно сказать, что участок под застройку уже арендован на 8 с лишним лет. За него выплачено почти 3 миллиона рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Историко-культурную экспертизу горы Бессонова требуют провести её защитники
23 марта 2023
«Баден» в Екатеринбурге проверит прокуратура, а экспертиза в Сысерти проверять не будет
28 марта 2023
Перебегавшая проезжую часть жительница Нижнего Тагила финишировала на больничной койке
24 марта 2023
Мэрия Екатеринбурга ищет концессионера для реконструкции трамвайного кольца на Волгоградской
27 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:11 В екатеринбургскую «Кляксу» доставили сильно поломанную кошечку из свердловского посёлка
20:52 Объявлен видео-флешмоб в защиту «Круглого леса» в Екатеринбурге
20:14 Водонапорной башне на Плотинке потребовался бариста
19:36 Мэрия Екатеринбурга созывает садоводов
19:03 Обнаружились препятствия для возведения «Баден Бадена» на горе в Сысерти
18:25 Локомотивную бригаду посчитали виновной в ЧП на станции Сидельниково
18:16 Состоялся финал Инженериады УГМК-2023
17:55 Кратковременное похолодание в Свердловской области сменится потеплением
17:22 Вооруженные курьер еды и напарник ограбили ломбард в Екатеринбурге
16:56 В Екатеринбурге перекроют улицу Вильгельма де Геннина
16:40 Пожар в Академическом районе Екатеринбурга потушен
16:11 Стало известно, на какие маршруты выйдут новые троллейбусы в Екатеринбурге
15:50 В Академическом районе Екатеринбурга горит квартира
15:36 В Екатеринбурге медики за 17 минут спасли жизнь беременной женщине
15:19 Уральского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом
14:57 Дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* поступило в Октябрьский районный суд
14:45 Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре
14:36 Адвокат просит прекратить уголовное дело против екатеринбургского стрит-артера Леонида Чёрного
14:22 Глава свердловского ГУ МВД анонсировал возбуждение уголовных дел против мэров
13:59 В Екатеринбурге подросток выехал на электросамокате прямо под колеса автобуса
13:35 В полиции заявили о 400 выявленных случаев коррупции в 2022 году
12:59 В Екатеринбурге обещают направить 241 миллион на установку «умных» счетчиков
12:30 Свердловский суд отправил за решетку четырех человек за похищение и гибель человека
11:51 За 2022 год в Свердловской области выписали 147 протоколов за дискредитацию вооруженных сил
11:10 Столица Урала примет участие в акции «Зажги синим» в поддержку детей с аутизмом
10:29 В Екатеринбурге оштрафовали объезжавшего пробки по тротуару владельца Land Rover
Все новости Свердловской области
20:20 Самая крупная российская пивоваренная компания заявила о переходе еще трех своих заводов на «зеленую» энергию
19:50 Губернатор Омской области Александр Бурков отправился в отставку
16:07 Офицер спецназа ГРУ Уткин, Пригожин и глава ветеранской организации Трошев обратились к прокурору Тульской области из-за приговора отцу-одиночке
15:27 Сбившему шестилетнего ребенка и оставившего место аварии депутату присудили исправительные работы
15:00 Спикер Госдумы Володин заявляет о росте социальных пенсий быстрее роста инфляции
14:43 В РЖД попросили Совет Европы снять санкции с компании
14:26 Свидетельницу убийства в наркопритоне Магадана утопили в проруби
20:12 Пенсионер открыл стрельбу в воздух в отделении банка в Москве
20:01 Отца-одиночку из Ефремова Алексея Москалёва приговорили к двум годам колонии
15:42 В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах
11:54 Установку умных счётчиков могут включить в платёжки за услуги ЖКХ
17:40 Депутат ГД Останина заявила, что высказывания мэра Оренбурга несовместимы с должностью главы города
16:39 В пригороде Парижа ввели «менструальный отпуск» для женщин
15:43 В Кабуле при взрыве погибли шесть человек
14:59 Во Франции забастовку объявили работники Лувра
14:18 СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу
13:35 Суд прекратил производство по делу о «дискредитации ВС» в отношении лидера «Ногу свело!»
12:56 Профсоюз: система здравоохранения Израиля приостановит работу до отмены судебной реформы
12:37 ВЦИОМ: Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне
11:46 Для российских чиновников разрабатывают льготную ипотеку, чтобы мотивировать к «эффективному труду»
10:56 Президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу
15:51 На Сахалине самосвал столкнулся с пассажирским поездом
15:35 СК: две жительницы Чувашии купили мясо, зараженное сибирской язвой
14:52 В Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату зарплаты, возбуждено уголовное дело
14:16 В Казахстане на станции Копа сошли с рельсов четыре грузовых вагона
13:40 В Перми «Газель» почти полностью провалилась в яму на дороге
Все новости России и мира
21:11 В екатеринбургскую «Кляксу» доставили сильно поломанную кошечку из свердловского посёлка
20:52 Объявлен видео-флешмоб в защиту «Круглого леса» в Екатеринбурге
20:14 Водонапорной башне на Плотинке потребовался бариста
19:36 Мэрия Екатеринбурга созывает садоводов
19:03 Обнаружились препятствия для возведения «Баден Бадена» на горе в Сысерти
18:25 Локомотивную бригаду посчитали виновной в ЧП на станции Сидельниково
18:16 Состоялся финал Инженериады УГМК-2023
17:55 Кратковременное похолодание в Свердловской области сменится потеплением
17:22 Вооруженные курьер еды и напарник ограбили ломбард в Екатеринбурге
16:56 В Екатеринбурге перекроют улицу Вильгельма де Геннина
16:40 Пожар в Академическом районе Екатеринбурга потушен
16:11 Стало известно, на какие маршруты выйдут новые троллейбусы в Екатеринбурге
15:50 В Академическом районе Екатеринбурга горит квартира
15:36 В Екатеринбурге медики за 17 минут спасли жизнь беременной женщине
15:19 Уральского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом
14:57 Дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* поступило в Октябрьский районный суд
14:45 Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре
14:36 Адвокат просит прекратить уголовное дело против екатеринбургского стрит-артера Леонида Чёрного
14:22 Глава свердловского ГУ МВД анонсировал возбуждение уголовных дел против мэров
13:59 В Екатеринбурге подросток выехал на электросамокате прямо под колеса автобуса
13:36 Росреестр Прикамья объяснил, почему не действует «дачная амнистия 2.0»
13:35 В полиции заявили о 400 выявленных случаев коррупции в 2022 году
13:32 Исследование ученых Пермского Политеха поможет стали избежать хрупкости
12:59 В Екатеринбурге обещают направить 241 миллион на установку «умных» счетчиков
12:30 Свердловский суд отправил за решетку четырех человек за похищение и гибель человека
11:51 За 2022 год в Свердловской области выписали 147 протоколов за дискредитацию вооруженных сил
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK