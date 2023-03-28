Состоялся финал Инженериады УГМК-2023



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Техническом университете УГМК состоялся финал конкурса школьных инженерных проектов «Инженериада УГМК» - 2023. Конкурс нацелен на выявление и поддержку учащихся, проявляющих способности к техническому творчеству и изобретательству, формирование у них инженерных и проектных компетенций.Особенность Инженериады состоит в активной поддержке конкурсантов наставниками от УГМК. За шесть лет на этой площадке более 2000 школьников разработали около 650 проектов по тематике промышленных предприятий, из которых 40 внедряются в производство. Об эффективности конкурса говорит и то, что значительное число его участников становится студентами ведущих технических вузов, но чаще всего Технического университета УГМК.В текущем учебном году в Инженериаде УГМК приняли участие около 400 школьников. Тематикой проектов стали: улучшение условий труда, автоматизация подземной техники, возобновляемая энергетика, профориентационные ИТ-проекты, развитие территорий присутствия УГМК.В финале конкурса свои проекты представляли 35 команд из 21 города России. Так, команда «АС&АС» из Центра детского творчества г. Междуреченска, в которую вошли четыре старшеклассника, разработала «Симулятор белазиста» для профессиональной ориентации школьников 5-11 классов. Это компьютерная игра, созданная при помощи программ Unreal Engine 4 и Blender, которая имитирует управление большегрузной техникой в условиях реального угольного карьера. С помощью игры можно попробовать себя в роли водителя огромного самосвала – очень востребованной и уважаемой профессии.Команда «Ньютончики» из Екатеринбурга изучила процесс отбора проб и дозирования медного купороса на участке упаковки и отгрузки готовой продукции предприятия. Школьники предложили автоматизировать эти процессы для облегчения труда работников и разработали алгоритм равномерного отбора проб и точного дозирования медного купороса в биг-бэги. В финале Инженериады команда представила 3D-модель нового устройства и свое программное обеспечение для управления им на базе микроконтроллера Arduino. Командой руководит очень опытный наставник – учитель химии школы №178 Юлия Сайдашева, чьи воспитанники уже несколько раз становились победителями Инженериады УГМК.Сразу несколько команд из Серова решали общую задачу – повышение привлекательности родного города для молодежи. В качестве объекта проектирования выбран парк на улице Заславского. Подростки предложили множество решений, которые могут украсить город – малые архитектурные формы, озеленение, информационные интерактивные панели, дорожки для скейтбордистов и велосипедистов и многое другое. Очень интересны арт-объекты, посвященные истории города и предприятий, расположенных в нем. Важно, что школьники предложили решения, интересные им самим, а администрация города готова принять эти идеи к реализации.Следует отметить, что участники Инженериады получают дополнительные баллы при поступлении в Технический университет УГМК.Напомним, конкурс школьных инженерных проектов «Инженериада» является частью масштабного образовательного проекта «Инженерная школа УГМК», который направлен на популяризацию специальностей и профессий, востребованных в горнодобывающей промышленности и металлургии, повышение качества подготовки школьников для поступления в технические вузы и техникумы. Обучение в ИШ УГМК ведется в дистанционном формате (предметное обучение) и очном формате (профориентационные мероприятия). В настоящее время в ней бесплатно получают знания более 3100 учащихся 7-11 классов из 13 регионов России. Программа обучения рассчитана на восполнение и углубление школьных знаний по математике, физике, химии, русскому языку, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на платформе «Цифриум» проводят высококвалифицированные учителя из известных образовательных центров.Кроме того, УГМК поддерживает образовательные организации, осуществляющие подготовку будущих инженеров и рабочих: вузы, учреждения СПО, Кванториумы, инженерные классы, кружки робототехники и др.