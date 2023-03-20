Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре

«С 2014 года 100+ TechnoBuild ежегодно проводится в Екатеринбурге. Мероприятие, которое начиналось как форум высотного и уникального строительства, давно вышло за рамки одной темы, и сегодня объединяет все направления, которые связаны со стройкой. В этом году форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в десятый раз. Без преувеличения можно сказать, что он послужит площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов и решения задач, которые стоят перед всей строительной отраслью», – сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в этом году десятый Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет с 3 по 6 октября. Мероприятие будет посвящено теме «Строительство человечности».Часть деловой программы мероприятия будет посвящена проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, энергоэффективности и безопасности объектов. Расширится направление по дизайну интерьеров 100+ Design, оно будет состоять из двухдневного форума. Экспозиция выставки займет три павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». К участию планируется привлечь около 400 компаний, в качестве участников ожидается около 50 производителей электротехнической продукции и светового оборудования.Также в рамках 100+ состоятся региональный конкурс профмастерства «Мастер климата», инженерный форум Building Climate Expert и Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве». Четыре дня продлится российский BIM-форум, к которому добавится всероссийская ярмарка талантов для молодых специалистов.По традиции в дни 100+ пройдет награждение победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Заявки на участие принимаются с 1 марта и до 15 мая.