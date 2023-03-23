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Адвокат просит прекратить уголовное дело против екатеринбургского стрит-артера Леонида Чёрного
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началось очередное заседание по делу о вандализме в отношении уличного художника Леонида Чёрного (настоящее имя – Егор Ледякин). Адвокат просит прекратить уголовное дело.
Адвокат стрит-артера Наталья Новикова на судебном заседании ходатайствовала о прекращении уголовного дела на основании статьи 14 УК РФ – ввиду малозначительности деяния. Она заявила, что причиненный все потерпевшим в совокупности ущерб – 1302 рубля 94 копейки – свидетельствует об отсутствии общественного вреда.
Гособвинитель возражает против приобщения ходатайства о прекращении дела, заявляя, что позиция адвоката расходится с интересами обвиняемого.
Напомним, что уличного художника обвиняют в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ). По этой статье уличному художнику грозит три года лишения свободы.
Адвокат стрит-артера Наталья Новикова на судебном заседании ходатайствовала о прекращении уголовного дела на основании статьи 14 УК РФ – ввиду малозначительности деяния. Она заявила, что причиненный все потерпевшим в совокупности ущерб – 1302 рубля 94 копейки – свидетельствует об отсутствии общественного вреда.
Гособвинитель возражает против приобщения ходатайства о прекращении дела, заявляя, что позиция адвоката расходится с интересами обвиняемого.
Напомним, что уличного художника обвиняют в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ). По этой статье уличному художнику грозит три года лишения свободы.
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