За 2022 год в Свердловской области выписали 147 протоколов за дискредитацию вооруженных сил

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За 2022 год в Свердловской области составили 147 административных протоколов и завели два уголовных дела по статье о дискредитации вооруженных сил России. Общая сумма штрафов по данной статье составила 4 миллиона 393 тысяч рублей.Об этом в ходе отчета перед депутатами на заседании свердловского Заксобрания Свердловской области заявил начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков.С его слов, в прошлом году в регионе также в шесть раз выросло количество заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, по сравнению с 2021 годом. Так, по данным Мешкова, в прошлом году полицию поступило 1 093 (+496%) сведений о лжеминировании на 18 020 объектах. В связи с этим было возбуждено 529 (+615%) уголовных дел.