Столица Урала примет участие в акции «Зажги синим» в поддержку детей с аутизмом





– объяснили в управлении культуры уральской столицы. «Людей с РАС в мире больше, чем людей с синдромом Дауна или церебральным параличом, а детей с таким диагнозом по статистике рождается больше с каждым годом. Только понимание проблемы и особенностей людей с аутизмом поможет обществу принять их и избавиться от ограничивающих убеждений»,

Фото: управление культуры Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург второго апреля планирует принять участие во Всемирной акции «Зажги синим» для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра. Традиционно в этот день знаковые здания города подсвечивают синем, который считается международным символом аутизма.Считается, что данный жест привлекает внимание к изучению этой темы.Сообщается, что с 20.00 до 23.00 синем подсветят фасады зданий Администрации города Екатеринбурга, театра балета «Щелкунчик», Театра юного зрителя. Также вдоль проспекта Ленина от улицы Московской до Бажова и по улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев синяя подсветка будет гореть до 06.00.Помимо этого, с 3 по 8 апреля в школах общего и дополнительного образования Екатеринбурга и Свердловской области обещают провести «уроки доброты». На этих занятиях школьникам расскажут, что такое аутизм и как общаться с людьми с особенностями ментального развития.Акция «Зажги синим» проходит в Екатеринбурге с 2016 года при поддержке Администрации города. Инициатором проведения выступила Ассоциация граждан и организаций «Особые люди», организатором – Управление культуры Администрации города.