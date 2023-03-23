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В Екатеринбурге оштрафовали объезжавшего пробки по тротуару владельца Land Rover
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД установили владельца Land Rover с красивым номером «999», который объезжал пробки по тротуару, и оштрафовали.
Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Ранее в местных СМИ сообщили о водителе, который возмутил пешеходов своим поведением. Очевидцы засняли автовладельца в момент нарушения ПДД, зафиксировав на камеру номер машины, и опубликовали видео.
Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Ранее в местных СМИ сообщили о водителе, который возмутил пешеходов своим поведением. Очевидцы засняли автовладельца в момент нарушения ПДД, зафиксировав на камеру номер машины, и опубликовали видео.
«В ходе оперативно розыскных мероприятий 36-летнего водителя-мужчину правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Неправомерное использование для движения транспортных средств пешеходных дорожек"»,
– рассказали в пресс-группе.
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