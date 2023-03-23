В Екатеринбурге оштрафовали объезжавшего пробки по тротуару владельца Land Rover





– рассказали в пресс-группе. «В ходе оперативно розыскных мероприятий 36-летнего водителя-мужчину правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Неправомерное использование для движения транспортных средств пешеходных дорожек"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД установили владельца Land Rover с красивым номером «999», который объезжал пробки по тротуару, и оштрафовали.Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Ранее в местных СМИ сообщили о водителе, который возмутил пешеходов своим поведением. Очевидцы засняли автовладельца в момент нарушения ПДД, зафиксировав на камеру номер машины, и опубликовали видео.