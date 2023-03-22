В Нижнем Тагиле из-за таяния снежных полигонов затопило Новую Кушву и Сухоложский поселок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле затопило Новую Кушву и Сухоложский поселок. По словам жителей микрорайонов, всю зиму к ним свозили снег с улиц города и оставляли в необорудованных местах. С приходом теплых весенних дней снежные горы стали таять и топить дороги.Как сообщает АН «Между строк», необорудованные снежные полигоны, которые образовались рядом со школой № 65 и в районе коллективного сада «Цементник», были организованы управлением городского хозяйства мэрии. Теперь от затопленных улиц страдают пешеходы и автомобилисты.Утверждается, что то, как грузовики МУП «Тагилдорстрой» свозили в эти микрорайоны снег с реагентами, местные жители фиксировали на фото и видео. Кроме того, у граждан есть документы, подтверждающие нарушение правил складирования снега, от Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и управления межрегиональной службы по надзору в сфере природопользования, пишет издание.Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков также подтвердил, что как в Новой Кушве, так и в Сухоложском поселке, свалки снега оборудованы ненадлежащим образом. Сейчас, с его слов, решается вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования.