«Демидовский маршрут» попал в десятку самых популярных туров России

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

ТОП-10 национальных туристических маршрутов России опубликовала Ассоциация туроператоров. В список, составленный по данным продаж крупнейших отечественных туроператоров, вошла Свердловская область с «Демидовским маршрутом».Всего в России существует 35 официальных национальных туристических маршрутов, которые организованы по высоким международным стандартам и привлекают путешественников со всего мира. Они выполняют сразу несколько функций, привлекая в различные регионы России туристов, благотворительно воздействуют на экономику тех мест, по которым проходят, и «несут в массы» информацию об истории и культурных особенностях городов и посёлков, через которые пролегает маршрут. Как показала «десятка» от Ассоциации туроператоров, наибольшей популярностью пользуется «Государева дорога», охватывающая огромную территорию — Московскую, Ленинградскую, Тверскую и Новгородскую области. В десятку попали так же туры «Вся Карелия», «Жигулевские выходные», «Романовы в Сибири» (тур по Тюменской области), «Истории и тайны Средневекового Выборга», «Здравствуй Алтай», а также путешествия по Архангельску, Сахалину и Челябинской области.«Демидовский маршрут», тоже вошедший в ТОП-10, рассчитан на 3 дня. За это время туристы успевают проехаться по Екатеринбургу, Невьянску, и Нижнему Тагилу. В программу входит посещение музеев, Невьянской башни, старинных церквушек, спектаклей, концертов и монумента «Европа-Азия». Стоимость маршрута сравнительно невелика — чуть больше 20 тысяч на человека.