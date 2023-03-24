Студенты Технического университета УГМК прошли в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN





– рассказала участница команды «Добыча полезных знаний» Наталья Гевейлер. «Для начала ребята нашей команды самостоятельно подбирали и анализировали информацию из свободных источников и, опираясь на знания, полученные на занятиях, придумали идеи для решения нашего задания. Затем мы консультировались с заведующим и преподавателями нашей кафедры "Разработки месторождений полезных ископаемых" и окончательно дорабатывали все наши идеи и задумки»,

«Участие в подобных конкурсах – необходимая часть обучения, которая помогает студентам лучше понять уровень своей профессиональной подготовки, а педагогам – корректировать процесс обучения. Конечно, приятно видеть, что университет дает знания, достойные высокой оценки жюри международного конкурса»,



– отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда студентов-горняков Технического университета УГМК из Верней Пышмы заняла первое место в отборочном этапе и прошла в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN.Среди 13 команд российских вузов от Технического университета УГМК по направлению «Горное дело» выступали две команды – «Добыча полезных знаний» (4 курс) и «Малахит» (3 курс). Заняли первое место и прошли в полуфинал студенты четвертого курса.Организаторами чемпионата для команд были подготовлены практические задания – даны краткая горно-геологическая характеристика месторождения и описание проблемы, которую необходимо решить наиболее оптимальным способом. От команд требовалось за одну неделю провести комплексный анализ месторождения, продумать схему и технологию отработки, обосновать свои решения и просчитать показатели рудника, вплоть до экономического эффекта.Команда четвертого курса Техуниверситета УГМК предложила свое технологическое решение по оптимизации технологии отработки карьера, который относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в мире. Студенты описали повышение устойчивости бортов карьера за счет крепления высокопрочной металлической сетки с двойным кручением с цинковым покрытием, предложили внедрить оперативный контроль устойчивости с помощью автоматизированного мониторинга, а также указали способ модернизации процесса буровзрывных работ.