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Студенты Технического университета УГМК прошли в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Команда студентов-горняков Технического университета УГМК из Верней Пышмы заняла первое место в отборочном этапе и прошла в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN.
Среди 13 команд российских вузов от Технического университета УГМК по направлению «Горное дело» выступали две команды – «Добыча полезных знаний» (4 курс) и «Малахит» (3 курс). Заняли первое место и прошли в полуфинал студенты четвертого курса.
Организаторами чемпионата для команд были подготовлены практические задания – даны краткая горно-геологическая характеристика месторождения и описание проблемы, которую необходимо решить наиболее оптимальным способом. От команд требовалось за одну неделю провести комплексный анализ месторождения, продумать схему и технологию отработки, обосновать свои решения и просчитать показатели рудника, вплоть до экономического эффекта.
Команда четвертого курса Техуниверситета УГМК предложила свое технологическое решение по оптимизации технологии отработки карьера, который относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в мире. Студенты описали повышение устойчивости бортов карьера за счет крепления высокопрочной металлической сетки с двойным кручением с цинковым покрытием, предложили внедрить оперативный контроль устойчивости с помощью автоматизированного мониторинга, а также указали способ модернизации процесса буровзрывных работ.
CASE-IN – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий и в 2019 году вошел в ТОП-15 олимпиад мира – по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Среди 13 команд российских вузов от Технического университета УГМК по направлению «Горное дело» выступали две команды – «Добыча полезных знаний» (4 курс) и «Малахит» (3 курс). Заняли первое место и прошли в полуфинал студенты четвертого курса.
Организаторами чемпионата для команд были подготовлены практические задания – даны краткая горно-геологическая характеристика месторождения и описание проблемы, которую необходимо решить наиболее оптимальным способом. От команд требовалось за одну неделю провести комплексный анализ месторождения, продумать схему и технологию отработки, обосновать свои решения и просчитать показатели рудника, вплоть до экономического эффекта.
«Для начала ребята нашей команды самостоятельно подбирали и анализировали информацию из свободных источников и, опираясь на знания, полученные на занятиях, придумали идеи для решения нашего задания. Затем мы консультировались с заведующим и преподавателями нашей кафедры "Разработки месторождений полезных ископаемых" и окончательно дорабатывали все наши идеи и задумки»,
– рассказала участница команды «Добыча полезных знаний» Наталья Гевейлер.
Команда четвертого курса Техуниверситета УГМК предложила свое технологическое решение по оптимизации технологии отработки карьера, который относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов в мире. Студенты описали повышение устойчивости бортов карьера за счет крепления высокопрочной металлической сетки с двойным кручением с цинковым покрытием, предложили внедрить оперативный контроль устойчивости с помощью автоматизированного мониторинга, а также указали способ модернизации процесса буровзрывных работ.
«Участие в подобных конкурсах – необходимая часть обучения, которая помогает студентам лучше понять уровень своей профессиональной подготовки, а педагогам – корректировать процесс обучения. Конечно, приятно видеть, что университет дает знания, достойные высокой оценки жюри международного конкурса»,
– отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
– отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
CASE-IN – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий и в 2019 году вошел в ТОП-15 олимпиад мира – по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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