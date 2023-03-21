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В Екатеринбурге суд наказал кофейню за нарушение санитарных правил приостановкой работы заведения
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд наказал кофейню на Челюскинцев, 60 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания приостановкой работы заведения на 80 дней.
В связи с этим судебные приставы опечатали все двери заведения. Индивидуальную предпринимательницу, владеющую кофейней, также предупредили об административной ответственности в случае возобновления деятельности.
«Судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания на срок 80 суток»,
– указано на сайте регионального УФССП.
В связи с этим судебные приставы опечатали все двери заведения. Индивидуальную предпринимательницу, владеющую кофейней, также предупредили об административной ответственности в случае возобновления деятельности.
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