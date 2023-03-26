Свердловские дорожники при помощи взрывчатки освободили ото льда шесть мостов





– подчеркнули в региональном управлении автомобильных дорог. «Решающим для нас является фактор времени. Крайне важно не упустить момент и оперативно снять угрозу мостам. В противном случае на их восстановление потребуются миллионы рублей, а главное, люди останутся без транспортного сообщения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Дорожники Свердловской области при помощи взрывчатки освободили ото льда шесть низководных мостов в Туринском и Слободо-Туринском районах. Это необходимо для защиты конструкций от половодья и движения ледяных глыб.Взрывники бурили во льду лунки, после чего закладывали в них заряды. Подрыв производился только по специальному сигналу.Отмечается, что для работ привлекалась лицензированная организация. Тем не менее рядом на случай непредвиденных ситуаций дежурили сотрудники МЧС.Взрывные работы проводились прежде всего там, где опоры сооружений могли не выдержать давления скопившихся из-за заторов ледяных глыб. В этом году ожидается раннее половодье, поэтому дорожники приступили к работе на семь дней раньше обычно.Всего дорожники очистили ото льда восемь мостов. Еще два освободили механическим методом, распилив лед.