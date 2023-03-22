Улицы в Екатеринбурге перекроют из-за репетиций парада Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начинается подготовка к проведению парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим город ждут традиционные перекрытия.Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будет закрыто движение транспорта по улицам:- Дорожной – от Окраинной до Городской (с 07:40 до 09:30);- 2-й Новосибирской – от Палисадной до Окружной (с 10:00 до 14:00);- Зенитчиков – от Палисадной до Братской (с 10:00 до 14:00);- Палисадной – от 2-й Новосибирской до Окраинной (с 10:00 до 14:00);- Окраинной – от Палисадной до Эскадронной (с 10:00 до 14:00);- Эскадронной – от Окраинной до 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).Затем репетиции парада будут проводиться в центре Екатеринбурга с 20.00 до 04.00. В ночь с 25 на 26 апреля и с 28 на 29 апреля перекроют:- проспект Ленина – от Пушкина до Хохрякова;- улицу 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.В ночь с 3 на 4 апреля и с 5 на 6 апреля, а также с 05:00 до 12:00 7 мая ограничат движение:- по проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;- улице Репина – от Ленина до Малышева;- Татищева – от Репина до Мельникова;- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;- Толмачева – от Ленина до Первомайской;- Пушкина – от Малышева до Ленина;- Вайнера – от Антона Валека до Ленина;- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;- по Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.С19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада перекроют улицы:- Окраинную – от Палисадной до Дорожной;- Палисадную – от Окраинной до 2-й Новосибирской;- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;- Московскую – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;- пандусы транспортной развязки на Московской.Парковка на указанных участках на время репетиций парада тоже будет запрещена. Кроме того, будет закрыта парковка на площади 1905 года:- с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;- с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;- с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;- с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;- с 05:00 до 12:00 7 мая.