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Улицы в Екатеринбурге перекроют из-за репетиций парада Победы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начинается подготовка к проведению парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим город ждут традиционные перекрытия.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Дорожной – от Окраинной до Городской (с 07:40 до 09:30);
- 2-й Новосибирской – от Палисадной до Окружной (с 10:00 до 14:00);
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской (с 10:00 до 14:00);
- Палисадной – от 2-й Новосибирской до Окраинной (с 10:00 до 14:00);
- Окраинной – от Палисадной до Эскадронной (с 10:00 до 14:00);
- Эскадронной – от Окраинной до 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).
Затем репетиции парада будут проводиться в центре Екатеринбурга с 20.00 до 04.00. В ночь с 25 на 26 апреля и с 28 на 29 апреля перекроют:
- проспект Ленина – от Пушкина до Хохрякова;
- улицу 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
В ночь с 3 на 4 апреля и с 5 на 6 апреля, а также с 05:00 до 12:00 7 мая ограничат движение:
- по проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- улице Репина – от Ленина до Малышева;
- Татищева – от Репина до Мельникова;
- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Толмачева – от Ленина до Первомайской;
- Пушкина – от Малышева до Ленина;
- Вайнера – от Антона Валека до Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- по Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
С19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада перекроют улицы:
- Окраинную – от Палисадной до Дорожной;
- Палисадную – от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;
- Московскую – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- пандусы транспортной развязки на Московской.
Парковка на указанных участках на время репетиций парада тоже будет запрещена. Кроме того, будет закрыта парковка на площади 1905 года:
- с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;
- с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;
- с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;
- с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;
- с 05:00 до 12:00 7 мая.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будет закрыто движение транспорта по улицам:
- Дорожной – от Окраинной до Городской (с 07:40 до 09:30);
- 2-й Новосибирской – от Палисадной до Окружной (с 10:00 до 14:00);
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской (с 10:00 до 14:00);
- Палисадной – от 2-й Новосибирской до Окраинной (с 10:00 до 14:00);
- Окраинной – от Палисадной до Эскадронной (с 10:00 до 14:00);
- Эскадронной – от Окраинной до 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).
Затем репетиции парада будут проводиться в центре Екатеринбурга с 20.00 до 04.00. В ночь с 25 на 26 апреля и с 28 на 29 апреля перекроют:
- проспект Ленина – от Пушкина до Хохрякова;
- улицу 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Вайнера – от Антона Валека до проспекта Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
В ночь с 3 на 4 апреля и с 5 на 6 апреля, а также с 05:00 до 12:00 7 мая ограничат движение:
- по проспекту Ленина – от Карла Либкнехта до Репина;
- улице Репина – от Ленина до Малышева;
- Татищева – от Репина до Мельникова;
- 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина – от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- Толмачева – от Ленина до Первомайской;
- Пушкина – от Малышева до Ленина;
- Вайнера – от Антона Валека до Ленина;
- Урицкого – от Антона Валека до площади 1905 года;
- по Володарского – от Антона Валека до площади 1905 года.
С19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада перекроют улицы:
- Окраинную – от Палисадной до Дорожной;
- Палисадную – от Окраинной до 2-й Новосибирской;
- Зенитчиков – от Палисадной до Братской;
- Патриса Лумумбы – от Братской до Московской;
- Московскую – от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- пандусы транспортной развязки на Московской.
Парковка на указанных участках на время репетиций парада тоже будет запрещена. Кроме того, будет закрыта парковка на площади 1905 года:
- с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;
- с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;
- с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;
- с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;
- с 05:00 до 12:00 7 мая.
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