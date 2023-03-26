Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии

– делится мама мальчика.

«Данечка – очень активный и умный мальчик с чувством юмора. Он постоянно полон идей и интересных мыслей! Мы всегда гордились и гордимся его развитием: в три года он научился читать, с удовольствием считает и складывает цифры, а как он танцует! Даня с удовольствием покоряет горки и снаряды детского городка и все время шутит. Мы не перестаём смеяться вместе с ним!»