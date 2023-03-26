Возрастное ограничение 18+

Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии

11.34 Вторник, 28 марта 2023
Общество
Фото: Благотворительный фонд «Алёша»
Маленькому екатеринбуржцу, пятилетнему Дане Поляновскому требуется помощь. Благотворительный фонд «Алёша» собирает деньги на его лечение от лейкодистрофии.

Осенью 2022 года родители Дани заметили, что у него косит левый глаз, и обратились за помощью к офтальмологу. После осмотра мальчика врач сообщил, что со зрением у него всё в порядке, а проблема скорее связана со слабостью глазодвигательных мышц. Регулярные упражнения должны были укрепить мышцы, но улучшений не было.


Фото: Благотворительный фонд «Алёша»


В феврале 2023 года семья Поляновских вновь обратилась за помощью к специалистам – офтальмологу и неврологу. Состояние Дани ухудшилось, он стал плохо видеть и ориентироваться в пространстве. На МРТ (магнитно-резонансной томографии) с контрастом было выявлено поражение белого вещества головного мозга, которое характерно для лейкодистрофии – редкого и тяжёлого наследственного заболевания. При рождении дети с таким диагнозом выглядят здоровыми, но по мере взросления у них развиваются моторные и психические нарушения. На поздних стадиях наступают глухота, слепота, параличи.

Даня – любознательный и энергичный ребёнок, который по многим своим интеллектуальным способностям опережает сверстников.

«Данечка – очень активный и умный мальчик с чувством юмора. Он постоянно полон идей и интересных мыслей! Мы всегда гордились и гордимся его развитием: в три года он научился читать, с удовольствием считает и складывает цифры, а как он танцует! Даня с удовольствием покоряет горки и снаряды детского городка и все время шутит. Мы не перестаём смеяться вместе с ним!»

– делится мама мальчика.


Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии
Фото: Благотворительный фонд «Алёша»


Единственным методом, который позволяет остановить или замедлить развитие лейкодистрофии, является аллогенная трансплантация костного мозга или пуповинной крови от здорового донора. В Университетском медицинском центре «Хадасса» в Израиле уже давно и успешно проводятся операции детям с таким же диагнозом. Родители Дани отправили туда заявку, а израильские врачи уже готовы приступить к лечению. Чтобы спасти жизнь сыну, семье Поляновских нужно оплатить огромную стоимость лечения. На сегодняшний день осталось собрать 18 006 882 рубля.

Помочь Дане Полянскому можно на сайте благотворительного фонда «Алёша». Можно перевести деньги онлайн, по СМС или по реквизитам банков.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В столице Урала обокрали помогающий малоимущим благотворительный фонд
26 марта 2023
В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына
28 марта 2023
Для офтальмологов СОКБ № 1 приобрели новое оборудование за 13 миллионов
27 марта 2023
В уральской столице на 20% упали продажи новостроек
25 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:57 Восемь суток ареста получил екатеринбуржец за тонировку машины
15:30 Депутаты екатеринбургской гордумы проголосовали за сокрытие данных о своих доходах
15:00 Студенты Технического университета УГМК прошли в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN
14:29 В Екатеринбурге суд наказал кофейню за нарушение санитарных правил приостановкой работы заведения
14:02 Екатеринбурженка не дождалась зеленого сигнала светофора и попала под машину
13:34 Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Екатеринбурга
12:59 Свердловские дорожники при помощи взрывчатки освободили ото льда шесть мостов
12:27 В Кушве будут судить бабушку за покушение на убийство правнука
12:00 Екатеринбуржец вышел на оживленный участок дороги и попал под колеса грузовика
11:48 Улицы в Екатеринбурге перекроют из-за репетиций парада Победы
11:34 Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии
11:21 УГГУ станет частью команды «Самбо в ВУЗы»
10:57 В разных районах Екатеринбурга обнаружили два трупа
10:49 В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына
10:40 Екатеринбуржцы возмущаются вырубкой деревьев в центре города
10:34 Свердловская область заняла 33 место в зарплатном рейтинге
10:25 Подростки в Верхней Синячихе жестоко издевались над сверстником
10:06 В Богдановиче пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
09:53 Экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову изменили приговор
09:21 В Екатеринбурге три недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку
21:04 Уральцы продолжают рисковать на водоёмах Свердловской области
20:24 Ведущие «игроделы» Екатеринбурга повторили подрыв телебашни в виртуальном пространстве
19:49 Убийце жены и знакомого из Бисерти вынесли приговор
19:03 Стать на время мушкетёром предлагает Музей истории Екатеринбурга
18:27 В Нижнем Тагиле ищут ограбившего бабушку молодого человека
17:59 В Екатеринбурге побит державшийся 45 лет температурный рекорд
Все новости Свердловской области
15:42 В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах
11:54 Установку умных счётчиков могут включить в платёжки за услуги ЖКХ
17:40 Депутат ГД Останина заявила, что высказывания мэра Оренбурга несовместимы с должностью главы города
16:39 В пригороде Парижа ввели «менструальный отпуск» для женщин
15:43 В Кабуле при взрыве погибли шесть человек
14:59 Во Франции забастовку объявили работники Лувра
14:18 СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу
13:35 Суд прекратил производство по делу о «дискредитации ВС» в отношении лидера «Ногу свело!»
12:56 Профсоюз: система здравоохранения Израиля приостановит работу до отмены судебной реформы
12:37 ВЦИОМ: Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне
11:46 Для российских чиновников разрабатывают льготную ипотеку, чтобы мотивировать к «эффективному труду»
10:56 Президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу
15:51 На Сахалине самосвал столкнулся с пассажирским поездом
15:35 СК: две жительницы Чувашии купили мясо, зараженное сибирской язвой
14:52 В Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату зарплаты, возбуждено уголовное дело
14:16 В Казахстане на станции Копа сошли с рельсов четыре грузовых вагона
13:40 В Перми «Газель» почти полностью провалилась в яму на дороге
12:59 СМИ: в Москве по делу о коррупции задержаны высокопоставленные чиновники ФТС
12:39 На Алтае майор запаса получил 6,5 лет колонии по статье о дезертирстве
12:06 В городах Франции протестующие устроили массовые поджоги зданий, мусорных баков и машин
11:25 Красноярский губернатор Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына
18:46 СК проводит проверку после сообщений об изнасиловании четвероклассника в московской школе
17:25 На Ярославском моторном заводе произошел пожар, эвакуировано более 200 человек
16:21 Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
16:16 Ректор МФТИ объяснил, почему встречу студентов с нобелевским лауреатом Муратовым отменили
15:22 Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко приговорен к 3 годам колонии
Все новости России и мира
15:57 Восемь суток ареста получил екатеринбуржец за тонировку машины
15:30 Депутаты екатеринбургской гордумы проголосовали за сокрытие данных о своих доходах
15:00 Студенты Технического университета УГМК прошли в полуфинал международного инженерного чемпионата CASE-IN
14:29 В Екатеринбурге суд наказал кофейню за нарушение санитарных правил приостановкой работы заведения
14:02 Екатеринбурженка не дождалась зеленого сигнала светофора и попала под машину
13:34 Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Екатеринбурга
13:26 Росреестр Прикамья отвечает на топ-5 вопросов о банкротстве граждан
13:18 Ученые Пермского Политеха определили наиболее устойчивый тип межэтажного перекрытия при реконструкции
12:59 Свердловские дорожники при помощи взрывчатки освободили ото льда шесть мостов
12:27 В Кушве будут судить бабушку за покушение на убийство правнука
12:00 Екатеринбуржец вышел на оживленный участок дороги и попал под колеса грузовика
11:48 Улицы в Екатеринбурге перекроют из-за репетиций парада Победы
11:34 Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии
11:21 УГГУ станет частью команды «Самбо в ВУЗы»
10:57 В разных районах Екатеринбурга обнаружили два трупа
10:49 В Верхней Пышме стартовал Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына
10:40 Екатеринбуржцы возмущаются вырубкой деревьев в центре города
10:34 Свердловская область заняла 33 место в зарплатном рейтинге
10:27 УФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
10:25 Подростки в Верхней Синячихе жестоко издевались над сверстником
10:06 В Богдановиче пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
09:53 Экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову изменили приговор
09:21 В Екатеринбурге три недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку
21:04 Уральцы продолжают рисковать на водоёмах Свердловской области
20:24 Ведущие «игроделы» Екатеринбурга повторили подрыв телебашни в виртуальном пространстве
19:49 Убийце жены и знакомого из Бисерти вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK