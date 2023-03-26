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Маленькому екатеринбуржцу собирают деньги на лечение от лейкодистрофии
Общество
Фото: Благотворительный фонд «Алёша»
Маленькому екатеринбуржцу, пятилетнему Дане Поляновскому требуется помощь. Благотворительный фонд «Алёша» собирает деньги на его лечение от лейкодистрофии.
Осенью 2022 года родители Дани заметили, что у него косит левый глаз, и обратились за помощью к офтальмологу. После осмотра мальчика врач сообщил, что со зрением у него всё в порядке, а проблема скорее связана со слабостью глазодвигательных мышц. Регулярные упражнения должны были укрепить мышцы, но улучшений не было.
В феврале 2023 года семья Поляновских вновь обратилась за помощью к специалистам – офтальмологу и неврологу. Состояние Дани ухудшилось, он стал плохо видеть и ориентироваться в пространстве. На МРТ (магнитно-резонансной томографии) с контрастом было выявлено поражение белого вещества головного мозга, которое характерно для лейкодистрофии – редкого и тяжёлого наследственного заболевания. При рождении дети с таким диагнозом выглядят здоровыми, но по мере взросления у них развиваются моторные и психические нарушения. На поздних стадиях наступают глухота, слепота, параличи.
Даня – любознательный и энергичный ребёнок, который по многим своим интеллектуальным способностям опережает сверстников.
Фото: Благотворительный фонд «Алёша»
Единственным методом, который позволяет остановить или замедлить развитие лейкодистрофии, является аллогенная трансплантация костного мозга или пуповинной крови от здорового донора. В Университетском медицинском центре «Хадасса» в Израиле уже давно и успешно проводятся операции детям с таким же диагнозом. Родители Дани отправили туда заявку, а израильские врачи уже готовы приступить к лечению. Чтобы спасти жизнь сыну, семье Поляновских нужно оплатить огромную стоимость лечения. На сегодняшний день осталось собрать 18 006 882 рубля.
Помочь Дане Полянскому можно на сайте благотворительного фонда «Алёша». Можно перевести деньги онлайн, по СМС или по реквизитам банков.
Осенью 2022 года родители Дани заметили, что у него косит левый глаз, и обратились за помощью к офтальмологу. После осмотра мальчика врач сообщил, что со зрением у него всё в порядке, а проблема скорее связана со слабостью глазодвигательных мышц. Регулярные упражнения должны были укрепить мышцы, но улучшений не было.
В феврале 2023 года семья Поляновских вновь обратилась за помощью к специалистам – офтальмологу и неврологу. Состояние Дани ухудшилось, он стал плохо видеть и ориентироваться в пространстве. На МРТ (магнитно-резонансной томографии) с контрастом было выявлено поражение белого вещества головного мозга, которое характерно для лейкодистрофии – редкого и тяжёлого наследственного заболевания. При рождении дети с таким диагнозом выглядят здоровыми, но по мере взросления у них развиваются моторные и психические нарушения. На поздних стадиях наступают глухота, слепота, параличи.
Даня – любознательный и энергичный ребёнок, который по многим своим интеллектуальным способностям опережает сверстников.
«Данечка – очень активный и умный мальчик с чувством юмора. Он постоянно полон идей и интересных мыслей! Мы всегда гордились и гордимся его развитием: в три года он научился читать, с удовольствием считает и складывает цифры, а как он танцует! Даня с удовольствием покоряет горки и снаряды детского городка и все время шутит. Мы не перестаём смеяться вместе с ним!»
– делится мама мальчика.
Фото: Благотворительный фонд «Алёша»
Единственным методом, который позволяет остановить или замедлить развитие лейкодистрофии, является аллогенная трансплантация костного мозга или пуповинной крови от здорового донора. В Университетском медицинском центре «Хадасса» в Израиле уже давно и успешно проводятся операции детям с таким же диагнозом. Родители Дани отправили туда заявку, а израильские врачи уже готовы приступить к лечению. Чтобы спасти жизнь сыну, семье Поляновских нужно оплатить огромную стоимость лечения. На сегодняшний день осталось собрать 18 006 882 рубля.
Помочь Дане Полянскому можно на сайте благотворительного фонда «Алёша». Можно перевести деньги онлайн, по СМС или по реквизитам банков.
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