Свердловский Роспотребнадзор объявил начало клещевой активности

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор Свердловской области объявил начало сезона клещевой активности. По данным ведомства, за минувшие выходные были зарегистрированы три случая укуса клеща, один из которых был зафиксирован в черте Екатеринбурга.Утверждается, что 24 марта одного клеща сняли с жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. Затем 26 марта от насекомых пострадали два екатеринбуржца, один из которых подцепил клеща также в Сысертском районе, а второй – в пределах Екатеринбурга.В 2022 году сезон активности клещей начался 10 апреля и продлился до октября. За прошлый год в Свердловской области было зарегистрировано более 47 тысяч пострадавших от клещей.