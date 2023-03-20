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Свердловский Роспотребнадзор объявил начало клещевой активности
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор Свердловской области объявил начало сезона клещевой активности. По данным ведомства, за минувшие выходные были зарегистрированы три случая укуса клеща, один из которых был зафиксирован в черте Екатеринбурга.
Утверждается, что 24 марта одного клеща сняли с жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. Затем 26 марта от насекомых пострадали два екатеринбуржца, один из которых подцепил клеща также в Сысертском районе, а второй – в пределах Екатеринбурга.
В 2022 году сезон активности клещей начался 10 апреля и продлился до октября. За прошлый год в Свердловской области было зарегистрировано более 47 тысяч пострадавших от клещей.
Утверждается, что 24 марта одного клеща сняли с жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. Затем 26 марта от насекомых пострадали два екатеринбуржца, один из которых подцепил клеща также в Сысертском районе, а второй – в пределах Екатеринбурга.
В 2022 году сезон активности клещей начался 10 апреля и продлился до октября. За прошлый год в Свердловской области было зарегистрировано более 47 тысяч пострадавших от клещей.
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