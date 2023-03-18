Спецавтобаза собирает заявки на вывоз мусора после субботников в Свердловской области





– подчеркнула начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерина Лекомцева. «Учреждениям и садовым некоммерческим товариществам, где отходы вывозят по нормативу, будет необходимо заключить дополнительный договор и оплатить эту услугу, так как мусор с субботников не входит в установленный РЭК норматив»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ЕМУП «Спецавтобаза» начало собирать заявки на вывоз мусора после весенних субботников в Свердловской области. В этот период региональный оператор перейдет на усиленный режим работы и при необходимости организует рейсы с дополнительной техникой.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в компании, направить заявку могут не только ТСЖ, управляющие компании и предприятия, но и сами граждане.Отмечается, что в многоквартирных домах и частном секторе отходы забирают в рамках текущих договоров, у предприятий, где осуществляется расчет по факту, мусор с субботников увезут по дополнительной заявке.Оставлять заявки просят не позднее 5 рабочих дней до запланированного субботника. Обратиться в «Спецавтобазу» можно следующими способами:В компании также напомнили, что в местах, где действует бесконтейнерный сбор, отходы с субботника нужно оставить на обочине дороги рядом с домом в день вывоза. Листву при этом нужно складывать в пакеты, а ветки деревьев длиной до метра и толщиной не более 5 сантиметров аккуратно связать. Также нужно поступать с растительными отходами на контейнерных площадках, складывая их в отсек для крупногабаритных отходов или рядом с площадкой.В 2022 году во время субботников «Спецавтобаза» приняла около 2,5 тысячи заявок в Екатеринбурге и более 1,6 тысячи в других муниципалитетах, что на 50% больше, чем в 2021 году.