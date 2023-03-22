В Свердловской области запустили «горячую линию» для жалоб на сферу льготного обеспечения лекарствами





– объяснили в ведомстве. «В обращении необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон и суть проблемы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В прокуратуре Свердловской области запустили «горячую линию» по вопросам нарушения прав граждан в сфере льготного лекарственного обеспечения. Она будет работать с 27 по 31 марта.Пожаловаться на сферу льготного обеспечения лекарствами можно по телефону 8 (343) 376-82-61 в рабочее время с 9 до 13 часов, а также с 14 до 18 часов.Также можно обратиться лично в прокуратуру по адресу: Екатеринбург, улица Московская, дом №21; либо через интернет-приемную прокуратуры области на Едином портале прокуратуры РФ.По всем обращениям в прокуратуре обещают провести проверки.