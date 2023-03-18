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Приставы взыскали с матери из Екатеринбурга алименты почти в 1,5 миллиона

11.02 Понедельник, 27 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судебные приставы Свердловской области нашли мать, не платившую алименты на своего 10-летнего ребенка долгое время, в Москве и взыскали с нее долг в размере 1,48 миллиона рублей.

Как стало известным «Вечерним ведомостям», женщина нерегулярно выплачивала алиментные обязательства. Она накапливала задолженности по 100-300 тысяч рублей и погашала их, но в какой-то момент она исчезла из поля зрения приставов.

В доме в Екатеринбурге, где она была зарегистрирована, неплательщица-мать уже не жила. Тогда приставы выяснили, что должница вышла замуж, сменила фамилию и уехала жить к мужу, как позже выяснилось, в Москву. Там ее и нашли.

«После опроса и разъяснений о наступлении уголовной ответственности, женщина оплатила всю сумму задолженности одним платежом в размере 1 миллиона 48 тысяч рублей. Деньги перечислены взыскателю на содержание ребенка»,

– говорится в сообщении ГУФССП России по Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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