Приставы взыскали с матери из Екатеринбурга алименты почти в 1,5 миллиона





– говорится в сообщении ГУФССП России по Свердловской области. «После опроса и разъяснений о наступлении уголовной ответственности, женщина оплатила всю сумму задолженности одним платежом в размере 1 миллиона 48 тысяч рублей. Деньги перечислены взыскателю на содержание ребенка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Судебные приставы Свердловской области нашли мать, не платившую алименты на своего 10-летнего ребенка долгое время, в Москве и взыскали с нее долг в размере 1,48 миллиона рублей.Как стало известным «Вечерним ведомостям», женщина нерегулярно выплачивала алиментные обязательства. Она накапливала задолженности по 100-300 тысяч рублей и погашала их, но в какой-то момент она исчезла из поля зрения приставов.В доме в Екатеринбурге, где она была зарегистрирована, неплательщица-мать уже не жила. Тогда приставы выяснили, что должница вышла замуж, сменила фамилию и уехала жить к мужу, как позже выяснилось, в Москву. Там ее и нашли.