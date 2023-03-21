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Мэрия Екатеринбурга ищет концессионера для реконструкции трамвайного кольца на Волгоградской
Его расширение необходимо для запуска ветки в Академический
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга планирует привлечь частных инвесторов для реконструкции трамвайного кольца на Юго-Западе. Председатель городского комитета по строительству Алексей Корюков рассказал изданию Е1, что рассматривается возможность выполнения строительных работ в рамках концессионного соглашения. Сам проект был утверждён в феврале, однако средств в бюджете на его реализацию, по всей видимости, не хватает.
Сейчас через трамвайное кольцо на Волгоградской – Белореченской проходит шесть трамвайных маршрутов. При этом ведётся строительство линии по улице Серафимы Дерябиной, которая должна пройти в Академический, а в перспективе и далее – на Широкую Речку. Власти заявляют, что могут запустить линию уже в этом году.
После реконструкции кольцо на Волгоградской – Белореченской сможет вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов, кроме того, проект предусматривает организацию нового велопешеходного маршрута и переустройство инженерных коммуникаций.
Схема планировки территории в районе трамвайного кольца на Волгоградской. Проектная документация
Сейчас через трамвайное кольцо на Волгоградской – Белореченской проходит шесть трамвайных маршрутов. При этом ведётся строительство линии по улице Серафимы Дерябиной, которая должна пройти в Академический, а в перспективе и далее – на Широкую Речку. Власти заявляют, что могут запустить линию уже в этом году.
После реконструкции кольцо на Волгоградской – Белореченской сможет вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов, кроме того, проект предусматривает организацию нового велопешеходного маршрута и переустройство инженерных коммуникаций.
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