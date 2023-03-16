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Red Wings с 3 мая запускает рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings объявила о запуске рейса из Екатеринбурга в столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале в пятницу.
Билеты уже доступы в продаже. Их стоимость начинается от 5 тысяч 449 рублей.
«Рейсы стартуют 3 мая и будут выполняться по средам и субботам», – говорится в сообщении.
Билеты уже доступы в продаже. Их стоимость начинается от 5 тысяч 449 рублей.
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