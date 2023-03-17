В Свердловской области обещали запустить новый автобусный маршрут между поселком Пышма и деревней Яр

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области пообещали запустить новый автобусный маршрут между рабочим поселком Пышма и деревней Яр три раза в неделю. Он должен будет начать курсировать с 1 апреля по региональной дороге, параллельно федеральной трассе Тюмень – Екатеринбург.Предполагается, что он будет ездить понедельникам, средам и пятницам два раза в день. Маршрут автобуса должен пройти через деревню Пылаева и села Чупино и Куяровское. Максимальная стоимость проезда от конечной до конечной точки составит 46 рублей, заявили в ДИПе.Причиной для объявления нового маршрута стала реконструкция Тюменского тракта, в ходе которой его расширили до четырех полос с разделением встречных потоков.На такой дороге, согласно требованиям безопасности дорожного движения, не может быть наземных пешеходных переходов и остановочных пунктов. В итоге некоторые населенные пункты, расположенные вдоль трассы, остались без транспортного обслуживания.