Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области обещали запустить новый автобусный маршрут между поселком Пышма и деревней Яр
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области пообещали запустить новый автобусный маршрут между рабочим поселком Пышма и деревней Яр три раза в неделю. Он должен будет начать курсировать с 1 апреля по региональной дороге, параллельно федеральной трассе Тюмень – Екатеринбург.
Предполагается, что он будет ездить понедельникам, средам и пятницам два раза в день. Маршрут автобуса должен пройти через деревню Пылаева и села Чупино и Куяровское. Максимальная стоимость проезда от конечной до конечной точки составит 46 рублей, заявили в ДИПе.
Причиной для объявления нового маршрута стала реконструкция Тюменского тракта, в ходе которой его расширили до четырех полос с разделением встречных потоков.
На такой дороге, согласно требованиям безопасности дорожного движения, не может быть наземных пешеходных переходов и остановочных пунктов. В итоге некоторые населенные пункты, расположенные вдоль трассы, остались без транспортного обслуживания.
Предполагается, что он будет ездить понедельникам, средам и пятницам два раза в день. Маршрут автобуса должен пройти через деревню Пылаева и села Чупино и Куяровское. Максимальная стоимость проезда от конечной до конечной точки составит 46 рублей, заявили в ДИПе.
Причиной для объявления нового маршрута стала реконструкция Тюменского тракта, в ходе которой его расширили до четырех полос с разделением встречных потоков.
На такой дороге, согласно требованиям безопасности дорожного движения, не может быть наземных пешеходных переходов и остановочных пунктов. В итоге некоторые населенные пункты, расположенные вдоль трассы, остались без транспортного обслуживания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
17 марта 2023
17 марта 2023
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
22 марта 2023
22 марта 2023