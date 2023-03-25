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Екатеринбург оказался одним из самых безопасных городов УрФО
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург оказался одни из самых безопасных городов Урала. Как следует из отчета начальника городского УМВД Максима Метелицы, среди крупнейших городов Уральского федерального округа (УрФО), уровень преступности в уральской столице один из самых низких.
Так в столице Урала за 2022 год было зарегистрировано 17 941 преступление при численности населения чуть меньше 1 миллиона 588,7 тысячи человек – это 1129,3 преступления на 100 тысяч горожан.
Самым криминальным городом оказался Челябинск. Там в прошлом году произошло 25 964 преступления. При том, что там проживает 1 миллион 192 тысячи человек – 2178,2 на 100 тысяч населения.
В Тюмени при 847,5 тысячи местных жителей было зафиксировано 14 244 преступления – 1680,7 на 100 тысяч населения. В Кургане при численности населения 311,3 тысячи зарегистрировано 6 764 преступления – 2172,9 на 100 тысяч населения.
Максим Метелица также заявил, что в Екатеринбурге за прошедший год на 2,5% снизилось количество имущественных преступлений, а именно на 1,5% – краж, на 10,6% – грабежей и 6,5% – разбойных нападений. Кроме того, на 9% снизилось число мошенничеств, а на 10% – преступлений против личности, в том числе убийств.
«Стоит отметить, что уровень преступности в Екатеринбурге – один из самых низких среди областных центров Уральского федерального округа по сравнению с городами Челябинск, Тюмень, Курган»,
– говорится в документе.
Так в столице Урала за 2022 год было зарегистрировано 17 941 преступление при численности населения чуть меньше 1 миллиона 588,7 тысячи человек – это 1129,3 преступления на 100 тысяч горожан.
Самым криминальным городом оказался Челябинск. Там в прошлом году произошло 25 964 преступления. При том, что там проживает 1 миллион 192 тысячи человек – 2178,2 на 100 тысяч населения.
В Тюмени при 847,5 тысячи местных жителей было зафиксировано 14 244 преступления – 1680,7 на 100 тысяч населения. В Кургане при численности населения 311,3 тысячи зарегистрировано 6 764 преступления – 2172,9 на 100 тысяч населения.
Максим Метелица также заявил, что в Екатеринбурге за прошедший год на 2,5% снизилось количество имущественных преступлений, а именно на 1,5% – краж, на 10,6% – грабежей и 6,5% – разбойных нападений. Кроме того, на 9% снизилось число мошенничеств, а на 10% – преступлений против личности, в том числе убийств.
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