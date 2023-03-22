В свердловских школах обещают открыть новые площадки для обучения детей программированию

– приводят слова замминистра образования и молодежной политики региона Евгения Бирюка в ДИПе.

«Нам необходимы программы обучения, чтобы получить высококвалифицированных специалистов, подготовленных к работе с отечественными разработками и знающих особенности российского рынка. Особый запрос на особых специалистов требует такого же подхода»,