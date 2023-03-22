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В свердловских школах обещают открыть новые площадки для обучения детей программированию
Общество
Фото: Алексей Кунилов / све.рф
В школах Свердловской области в рамках проекта «Код будущего» обещают открыть новые площадки для обучения детей программированию и IT-разработкам. Инициативу обсудили в минувшую пятницу в рамках окружной сессии «Код будущего: перспективы развития проекта в субъектах Уральского федерального округа».
Как стало известно «Вечерним ведомостям», в сессии участвовали представители власти, IT-компаний, педагогов и школьников.
Утверждается, что в Свердловской области уже реализуется обучение в рамках проекта. Обучение проводят как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Офлайн-площадок, как отмечается, ощутимо меньше.
Проект «Код будущего» запущен в 2022 году Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На курсы поступили более 130 тысяч школьников 8-11 классов. Заявляется, что школьникам дают возможность выучить Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, jаvascript и другие.
На данный момент набор на курсы не ведется. Однако узнать о предлагаемых программах можно на портале «Госуслуги».
Как стало известно «Вечерним ведомостям», в сессии участвовали представители власти, IT-компаний, педагогов и школьников.
«Нам необходимы программы обучения, чтобы получить высококвалифицированных специалистов, подготовленных к работе с отечественными разработками и знающих особенности российского рынка. Особый запрос на особых специалистов требует такого же подхода»,
– приводят слова замминистра образования и молодежной политики региона Евгения Бирюка в ДИПе.
Утверждается, что в Свердловской области уже реализуется обучение в рамках проекта. Обучение проводят как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Офлайн-площадок, как отмечается, ощутимо меньше.
Проект «Код будущего» запущен в 2022 году Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На курсы поступили более 130 тысяч школьников 8-11 классов. Заявляется, что школьникам дают возможность выучить Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, jаvascript и другие.
На данный момент набор на курсы не ведется. Однако узнать о предлагаемых программах можно на портале «Госуслуги».
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