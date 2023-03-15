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В Екатеринбурге вспоминают снесённую телебашню
Общество
Фото Антона Каптелова
Сегодня, 24-го марта, исполнилось ровно 5 лет с момента, когда Екатеринбург лишился одного из самого высотного объекта на своей территории — недостроенной, но всё же башни. Вместе с ней уральская столица лишилась хорошо узнаваемых очертаний вертикали башни рядом с полукружием купола цирка.
Напомним, телевизионная башня, строительство которой началось в 1983-м году, с 1991-го года находилась в недостроенном «замороженном» состоянии. Было множество предложений о том, как можно её достроить и для каких целей использовать. Но в 2017-м году губернатор Куйвашев принял решение башню снести, а на её месте воздвигнуть ледовую арену.
Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, снос башни был осуществлён утром 24-го марта. Это событие — для кого-то трагическое, для кого-то просто зрелищное — собрало большое скопление зевак.
Зрелище снесённой телебашни и оставшихся от неё руин оставило след не только в уральской, но и мировой культуре. Кадры падающего высотного строения попадали в новостные сводки, вмонтировались в видеоклипы и становились частью оформления музыкальных альбомов. Местный скульптор Роман Кашин создал миниатюрные изображения башни, а более крупную копию изваял у себя на частной территории.
Сегодня многие персональные страницы екатеринбуржцев наполнились воспоминаниями о телебашне и её фотоснимками. Вспоминают о башне и в СМИ.
Напомним, телевизионная башня, строительство которой началось в 1983-м году, с 1991-го года находилась в недостроенном «замороженном» состоянии. Было множество предложений о том, как можно её достроить и для каких целей использовать. Но в 2017-м году губернатор Куйвашев принял решение башню снести, а на её месте воздвигнуть ледовую арену.
Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, снос башни был осуществлён утром 24-го марта. Это событие — для кого-то трагическое, для кого-то просто зрелищное — собрало большое скопление зевак.
Зрелище снесённой телебашни и оставшихся от неё руин оставило след не только в уральской, но и мировой культуре. Кадры падающего высотного строения попадали в новостные сводки, вмонтировались в видеоклипы и становились частью оформления музыкальных альбомов. Местный скульптор Роман Кашин создал миниатюрные изображения башни, а более крупную копию изваял у себя на частной территории.
Сегодня многие персональные страницы екатеринбуржцев наполнились воспоминаниями о телебашне и её фотоснимками. Вспоминают о башне и в СМИ.
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