В Екатеринбурге вспоминают снесённую телебашню

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 24-го марта, исполнилось ровно 5 лет с момента, когда Екатеринбург лишился одного из самого высотного объекта на своей территории — недостроенной, но всё же башни. Вместе с ней уральская столица лишилась хорошо узнаваемых очертаний вертикали башни рядом с полукружием купола цирка.Напомним, телевизионная башня, строительство которой началось в 1983-м году, с 1991-го года находилась в недостроенном «замороженном» состоянии. Было множество предложений о том, как можно её достроить и для каких целей использовать. Но в 2017-м году губернатор Куйвашев принял решение башню снести, а на её месте воздвигнуть ледовую арену.Несмотря на многочисленные протесты жителей Екатеринбурга, снос башни был осуществлён утром 24-го марта. Это событие — для кого-то трагическое, для кого-то просто зрелищное — собрало большое скопление зевак.Зрелище снесённой телебашни и оставшихся от неё руин оставило след не только в уральской, но и мировой культуре. Кадры падающего высотного строения попадали в новостные сводки, вмонтировались в видеоклипы и становились частью оформления музыкальных альбомов. Местный скульптор Роман Кашин создал миниатюрные изображения башни, а более крупную копию изваял у себя на частной территории.Сегодня многие персональные страницы екатеринбуржцев наполнились воспоминаниями о телебашне и её фотоснимками. Вспоминают о башне и в СМИ.