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Свердловчан ждут по-весеннему теплые выходные
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет до +12°С. Ожидаются дожди м мокрый снег.
В субботу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью 0…+5°С, днем +7…+12°С, в горах до +4°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 26 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -1…+4°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°С, днем +9…+11°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 25 марта, в регионе облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью 0…+5°С, днем +7…+12°С, в горах до +4°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 26 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью -1…+4°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +2…+4°С, днем +9…+11°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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