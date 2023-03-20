В Свердловской области за год заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась на 5%

«Очень важна в профилактике туберкулеза реализация мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок», – отметила Перминова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в 2022 году зафиксировали 113 случаев заболевания туберкулезом среди детей. Это на 5% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Светлана Перминова.По словам Светланы Перминовой, снижение заболеваемости, прежде всего, связано с проведением профилактических мероприятий.Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны добавила, что детей необходимо прививать от туберкулеза в первые дни жизни. Показатель привитости в возрасте одного года составляет в Свердловской области 98%.