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В Свердловской области за год заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась на 5%
Общество
Фото: пресс-центр ТАСС Урал
В Свердловской области в 2022 году зафиксировали 113 случаев заболевания туберкулезом среди детей. Это на 5% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Светлана Перминова.
По словам Светланы Перминовой, снижение заболеваемости, прежде всего, связано с проведением профилактических мероприятий.
Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны добавила, что детей необходимо прививать от туберкулеза в первые дни жизни. Показатель привитости в возрасте одного года составляет в Свердловской области 98%.
По словам Светланы Перминовой, снижение заболеваемости, прежде всего, связано с проведением профилактических мероприятий.
«Очень важна в профилактике туберкулеза реализация мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок», – отметила Перминова.
Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны добавила, что детей необходимо прививать от туберкулеза в первые дни жизни. Показатель привитости в возрасте одного года составляет в Свердловской области 98%.
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