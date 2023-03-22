Аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 26 марта екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание. В летний сезон из столицы Урала запланированы регулярные рейсы по 73 внутренним и международным направлениям силами 31 авиакомпании.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что до конца октября из Екатеринбурга будут доступны 53 российских направления. Самыми загруженными маршрутами станут Москва (до 23 вылетов в сутки), Сочи (до 12 вылетов в сутки) и Санкт-Петербург (до 10 вылетов в сутки).Также увеличится частота полетов в Минеральные Воды, Махачкалу, Тобольск, Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару и Читу. Впервые появятся рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск (со 2 мая) и Кострому (с 8 июня).Наиболее популярным зарубежным направлением останется Анталья. На курорт планируют полеты семь авиакомпаний, количество рейсов в пиковые периоды будет доходить до пяти в сутки. Также будут выполняться рейсы в турецкие Стамбул, Даламан и Бодрум.На летний сезон планируется пролонгировать полетные программы в Дубай и Шарджу (ОАЭ), Пхукет и Утапао (Таиланд), Гоа (Индию), Хургаду и Шарм Эль Шейх (Египет). По традиции из Кольцово можно будет улететь в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.